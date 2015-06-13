Более 60% украинцев готовы отказаться от оккупированных территорий Донбасса ради мира

Большинство украинцев (61,8%) считают необходимым прекратить боевые действия на Донбассе, даже если придется отказаться от оккупированных территорий.

Вместе с тем 22,9% населения Украины выступают за продолжение военных действий до полного освобождения оккупированных территорий, такие данные приводит центр социальных исследований "София", пишет ZN.UA.

Абсолютное большинство респондентов (70%) считают неприемлемым признание независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР" и признание оккупации Крыма Россией "официальным присоединением" полуострова к территории РФ.

Однако 45,2% украинцев считают возможным пойти на определенные уступки во время переговоров с целью прекратить войну на Донбассе и нормализировать отношения с Россией.

В свою очередь, 38,6% населения Украины говорят, что на подобные уступки идти нельзя.