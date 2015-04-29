Очагов верхового огня в Зоне отчуждения не осталось, радиационный фон в норме - Шкиряк

Об этом на своей странице в Facebook сообщил и.о. председателя ГСЧС Зорян Шкиряк.

«Ситуация значительно улучшилась. Фронт пожара окружен и остановлен. Ситуация на 100% контролируется. Очагов открытого верхового огня практически не осталось. Есть отдельные распространения на маленькие части молодых деревьев но они не значительны и связаны с порывами ветра. Кроме того, на значительной территории продолжается тление травы и сгоревших деревьев. С самого утра работает наша пожарная авиация и эффективно тушит остатки огня», - написал Шкиряк и добавил: «Радиационный фон в норме, никаких угроз нет».

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Как сообщал УНИАН, пожар на территории комплекса лесного хозяйства «Чернобыльская пуща» в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения в районе сел Буряковка, Рудня-Ильинецкая, Глинка, Лубянка Иванковского района на площади около 320 гектаров возникла 28 апреля в 12.45.

По данным пресс-службы ГСЧС, по состоянию на 6.00 29 апреля «фронт пожара на территории лесного хозяйства «Чернобыльская пуща» в Зоне отчуждения окружен и остановлен».