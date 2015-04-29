По состоянию на 6 утра фронт пожара в Чернобыльской зоне окружен и остановлен - ГСЧС

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Пожар на территории комплекса лесного хозяйства «Чернобыльская пуща» в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения в районе сел Буряковка, Рудня-Ильинецкая, Глинка, Лубянка Иванковского района на площади около 320 гектаров возникла 28 апреля в 12.45.

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К тушению пожара привлечены 51 единица техники и 305 человек, в том числе от ГСЧС - 39 единиц техники (из них три пожарных самолета и два вертолета) и 253 человека.

Ситуация контролируемая. Тушение возгорания продолжается. На месте происшествия развернут штаб пожаротушения, работает мобильная оперативная группа во главе с в.о. начальника ГУ ГСЧС в Киевской области П.Киселевым.

Общую координацию действий по тушению лесного пожара осуществляет и.о. председателя ГСЧС Зорян Шкиряк.

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам главы МВД Арсена Авакова, пожар возле ЧАЭС остановили за 5 км до могильников отходов.