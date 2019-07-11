Активисты заявили о грубых нарушениях во время задержаний у Верховного суда РФ

По словам активистов, собравшихся на акцию в поддержку крымских татар, во время задержания сотрудники полиции не представлялись, незаконно досматривали их личные вещи, обыскивали их и не разъясняли им права, а также суть правонарушения.

Задержанные сегодня под зданием Верховного суда РФ учасники акции в поддержку крымских татар заявили о грубейших нарушениях во время их задержания российскими правоохранителями.

Об этом активисты сообщили в комментарии общественному объединению "Крымская солидарность" после того, как на них были составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации или пикетирования).

Читайте такжеВ Москве задержаны 55 крымских татар (видео)

"Задержание проходило с грубейшими нарушениями со стороны правоохранительных органов. Не предоставлялись документы сотрудниками полиции, не давали нам возможность получить переводчика и не разъясняли нам наши права, а также суть нашего правонарушения. Просто загрузили около 50 человек в автозаки и увезли в два отделения МВД. В журнал нас отказались записывать, хотя мы этого требовали, вследствие чего мы фактически незаконно пробыли там лишние три часа, потому что нас привезли в 12:45, а факт задержания указали только в 13:30", - отметили участники акции.

Во время задержания сотрудники полиции также незаконно досматривали личные вещи активистов, обыскивали задержанных и не проверяли документы, удостоверяющие их личность.

Активисты отмечают, что пока неизвестно, где будут слушаться их дела, однако все они подали ходатайства о рассмотрении дел по месту жительства в Крыму.

Как сообщал УНИАН, 12 мая 2016 года в оккупированном Бахчисарае российские силовики провели серию обысков в домах мусульман, крымских татар, а также в местном кафе. В результате были задержаны Абсеитов, Меметов, Абильтаров и Мамутов. Их обвинили в участии в деятельности организации "Хизб ут-Тахрир", которая признана в России террористической. В Украине деятельность "Хизб ут-Тахрир" не запрещена.

24 декабря 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Мамутова к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, Абильтарова, Меметова и Абсеитова - к 9 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год. Ни один из фигурантов своей вины не признал. Все указывали на политически мотивированный характер уголовного дела.

Сегодня, 11 июля, возле здания Верховного суда в Москве, где проходило апелляционное заседание по бахчисарайскому делу "Хизб ут-Тахрир", активисты проводили акцию в поддержку крымских татар, многие активисты пришли в белых футболках с надписями: "Прекратите репрессии против крымских татар" и держали в руках плакаты с аналогичными надписями. Правоохранители задержали 55 участников акции, их увезли в московские ОВД.

В результате заседания Верховный суд РФ принял решение "смягчить" приговор Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове-на-Дону: Мамутову - до 16 лет и 9 месяцев, Руслану Абильтарову, Ремзи Меметову и Зеври Абсеитову - до 8 лет 9 месяцев.