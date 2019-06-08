В Черновицкой области таможенник и пограничники погорели на взятке за "евробляхи"

В противоправной схеме были также задействованы работники таможни другой страны.

В Черновицкой области задержаны таможенник и пограничники, которые требовали взятки за ввоз авто на еврономерах без осмотра.

Читайте такжеИнспектор Одесской таможни попался на продаже информации с ограниченным доступом

Как сообщили УНИАН в Департаменте защиты экономики Национальной полиции Украины, установлено, что к организации противоправной деятельности причастны государственный инспектор таможенного поста «Кельменцы» Черновицкой таможни, сотрудники отдела пограничной службы «Мамалыга» Черновицкого отряда и работники таможни другой страны.

Фигуранты требовали неправомерную выгоду за беспрепятственное пересечение границы иностранцами, которые ввозили в Украину сроком до одного года авто на еврономерах без прохождения осмотра.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, правоохранители задокументировали многочисленные факты получения таможенниками и пограничниками взяток.

7 июня фигуранты были задержаны, в частности, инспектор таможенного поста «Кельменцы» был задержан непосредственно при получении очередного «транша». Проводятся неотложные следственные действия.

Ранее сообщалось, что работники Волынской таможни Государственной фискальной службы напали на журналистов во время расследования контрабанды 1,3 тонны янтаря в Польшу.