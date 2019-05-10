Вятрович пригрозил Кернесу тюрьмой за "проспект Жукова"

В случае возвращения проспекту в Харькове советского названия глава Института нацпамяти пообещал обратиться в ГПУ.

Украинский институт национальной памяти обратился к городскому председателю Харькова Геннадию Кернесу по поводу возвращения проспекту Петра Григоренко имя маршала Георгия Жукова.

Как отметил на своей странице в Facebook глава института Владимир Вятрович, такие действия являются нарушением закона.

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«Возможное присвоение какому-любо объекту права собственности (объекта топонимики) в г. Харькове имени Георгия Жукова будет противоречить требованиям части шестой статьи 3 Закона Украины «О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий», - отметил Вятрович.

Он обратил внимание на то, что законность переименования в других населенных пунктах Украины объектов топонимики, названных в честь Жукова, в рамках выполнения закона о декоммунизации, подтверждена решениями административных судов.

В случае присвоения харьковской властью любым объектам топонимики имени Жукова, по словам Вятровича, Институт нацпамяти будет обращаться в Генеральную прокуратуру Украины для признания таких действий неправомерными и отмены их в судебном порядке и привлечения виновных лиц к ответственности.

Глава института напомнил, что, согласно законодательству, распространение и публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима представителем власти наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

Как сообщал УНИАН, электронная петиция о возвращении проспекту Петра Григоренко и станции метро "Дворец спорта" имени маршала Георгия Жукова набрала необходимое количество голосов.