Петиция о возвращении советского названия проспекту в Харькове собрала голоса

Инициативой предлагается вернуть проспекту и станции метро имя маршала Жукова.

На сайте Харьковского городского совета собрала необходимое количество голосов электронная петиция с требованием вернуть проспекту Петра Григоренко и станции метро "Дворец спорта" прежнее название - имени маршала Георгия Жукова.

Об этом свидетельствует информация на веб-странице.

Петиция с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Жукова была зарегистрирована 8 мая в 12:57.

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По состоянию на утро пятницы за предложение проголосовало более 5500 человек при необходимых 5000. Теперь инициативу должен рассмотреть городской совет.

Автор петиции считает, что имя советского правозащитника, генерал-майора Петра Григоренко заслуживает уважения и должно быть увековечено - однако не в Харькове, а в Приморском районе Запорожской области, где он родился.

"Требуем от городского совета и мэра города вернуть память о маршале Жукове в город - станция метро и проспект имени Жукова должны существовать в Харькове!" - призвал инициатор.

Как сообщал УНИАН, в поддержку петиции уже выступил мэр Харькова Геннадий Кернес. Он пообещал в случае, если она наберет пять и более тысяч голосов, не оставить предложенное на бумаге.