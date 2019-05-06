Гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака: Рака ждет сюрприз, а Скорпиона — встряска

Появился гороскоп на неделю, 6-12 мая.

Рака ждет сюрприз, а Близнецов — перемены в личной жизни, обещают астрологи.

Астрологи рассказали "Фактам", что ждет каждый из знаков Зодиака на этой неделе, 6-12 мая.

ОВЕН. Не исключено, что в ближайшее время возникнет некоторая напряженность в отношениях с деловыми партнерами и коллегами. Скорее всего, дадут о себе знать давно накопившиеся противоречия. А идти на поводу у кого-либо вам не хочется.

ТЕЛЕЦ. Можно смело планировать переговоры, касающиеся финансов, назначать встречи деловым партнерам. Такие качества, как твердое убеждение, умение настоять на своем и в то же время чувство юмора, обязательно пригодятся вам.

БЛИЗНЕЦЫ. Придерживайтесь собственных взглядов, не торопитесь соглашаться с новыми идеями, которые будут озвучены коллегами. Помните также, что любителей плести интриги не стало меньше, и обходите стороной этих людей. На личном фронте грядут перемены.

РАК. Будьте готовы к тому, что вам преподнесут сюрприз. Наконец-то сбудется мечта, которую вы не решались озвучить вслух. Вполне вероятно, что близкие противопоставят вам собственную точку зрения, а вам придется решать, как вести себя в данной ситуации.

ЛЕВ. Хороший период наступает для тех, кто намерен внести перемены в собственную жизнь. Самое время отправиться в увлекательную поездку, навестить родных. Забывчивость, которая иногда проявляется у вас, может спутать все карты - учтите это.

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ДЕВА. Интересное предложение станет для вас полной неожиданностью. Но решение нужно будет принимать быстро, поэтому сконцентрируйте на этом все свои усилия. Хороший период для поиска источника дополнительного заработка.

ВЕСЫ. Планы, которые вы строите на ближайшее будущее, потребуют немалых затрат, поэтому старайтесь сейчас максимально делать накопления, ничего не тратя. Отстаивая свои взгляды, не забывайте о таких качествах, как деликатность, мягкость, такт и дипломатичность.

СКОРПИОН. Готовьтесь к тому, что в вашей жизни произойдет какая-то встряска. К счастью, это событие станет толчком к новому этапу, обещающему существенное улучшение материального положения. Не испытывайте нервы своих близких.

СТРЕЛЕЦ. Пытаясь взвалить на себя весь груз ответственности за общее дело, рискуете подорвать свое здоровье. Это не нужно никому, а в первую очередь вам. Дозируйте нагрузки, не пытайтесь покончить со всеми проблемами одним махом.

КОЗЕРОГ. Добрые дела, которых в вашем личном списке накопилось немало, начнут давать свои плоды. В трудную минуту полностью можете рассчитывать на руку помощи. Старайтесь смотреть в будущее, не останавливайтесь на том, что уже прошло.

ВОДОЛЕЙ. Работа и карьера - это то, что сейчас волнует вас больше всего. Однако не стоит рассчитывать на слишком быстрый результат. Отношения с коллегами будут складываться превосходно, а вот руководство настроено по отношению к вам не слишком дружелюбно.

РЫБЫ. На финансовом поприще все будет зависеть от того, настолько вы умеете работать с партнерами и готовы рисковать. Старайтесь ко всем подобрать ключик, и тогда ваши интересы никоим образом не будут ущемлены.