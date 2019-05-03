Правильное питание: принципы и советы экспертов для похудения

Если вы планируете похудеть, а спорт не дает нужных результатов, то стоит подключить правильное питание и следовать ему хотя бы месяц и вы увидите ошеломительный результат.

В мире существует огромное количество различных диет и систем питания. Многие из них действительно помогают, но стоит помнить, что все диеты подбираются полностью индивидуально. Поэтому не стоит считать, что если диеты помогла другим, то она обязательно поможет и вам. Другое дело правильное питание, соблюдение основных правил должно выполняться на протяжении всей жизни, а не в определенный промежуток времени. Рациональное питание должно стать образом жизни. Соблюдая правильное питание для похудения можно не только поддерживать свою фигуру в форме, но и поправить свое здоровье и сделать свою жизнь более гармоничной.

Здоровое питание означает исключение из рациона алкоголя и простых углеводов (сахара, мучного). Зато добавляются фрукты и белковые продукты. Попробуй питаться правильно хотя бы 5 дней и не узнаешь себя в зеркале!

Принципы правильного питания

Облегчить переход на правильное питание, меню на неделю продумать. Вот несколько простых подсказок, как это сделать наиболее эффективно:

Уменьшаем порции. Объем нашего желудка примерно равен немного согнутой ладони. Каждый раз садясь за стол просто посмотрите на свою ладошку и примерно оцените, какое количество вы сможете съесть за один раз. пусть сейчас это даже будет любимая жареная картошечка, но в таком количестве она принесет гораздо меньше вреда;

Меняем не продукты, а метод их обработки. На примере той же картошки: не жарим, а запекаем или отвариваем в мундире + уже привычный небольшой объем порции – картошка станет гораздо меньшим злом и позволять ее себе можно. Это работает на абсолютно всех продуктах. Потому спрячьте подальше сковородки, ведь теперь мы будем запекать, готовить на пару или отваривать;

Недостаток ярких вкусовых качеств еды компенсируем соусами, которые готовим дома самостоятельно. Старайтесь не делать их очень пряными или острыми, поскольку это только стимулирует аппетит (не путать с чувством голода!);

Кофе 3 в 1 и сладкий чай заменяем на зеленый чай без сахара. Танина в нем столько же, сколько и в первых двух напитках, так что заряд энергии гарантирован, а приятным бонусом станет улучшение метаболизма;

Старайтесь не пить во время еды. Никакой пользы от этого нет, а стенки желудка растягиваются. Как результат – в следующий раз вам захочется порцию побольше. Пару глотков после сухомятки – это максимум. А минут через 30-40 можете смело выпить чашечку чая или стакан воды.

Ну и конечно же, едва ли не главным правилом будет постепенность. Резкая смена рациона станет огромным стрессом для ничего не подозревающего организма.

Правильное питание: правила

Об этом так много говорят, но в большинстве случаев это какие-то общие фразы, не позволяющие создать какую-то цельную картину. Мы постарались систематизировать эту информацию, выделив основные постулаты правильного питания для похудения, примерное меню которого теперь будет составить гораздо проще.

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Питаемся по принципу 3+2. Три основных приема пищи + 2 перекуса. Да-да, для нормального питания нужно не уменьшать, а увеличивать количество приемов пищи (но мы же помним о размере порций). Оставляя желудок более 4 часов без еды, мы провоцируем себя съедать гораздо больше, чем это ему необходимо, пытаясь наверстать упущенное. Перекусами может быть творог, натуральный йогурт или кефир, свежие овощи или фрукты, сухофрукты или орехи, но опять-таки в умеренных количествах.

Выбираем определенное время для приемов пищи. Наш организм любит стабильность, и если мы даем ему пищу регулярно, у него не будет повода откладывать ее впрок. Идеальный режим приема пищи выглядит так:

7.00 – завтрак

10.00 – перекус

13.00 – обед

16.00 – перекус

19.00 – ужин

Само собой, это при условии, что вы просыпаетесь примерно в 6.30, в любом случае, каждый должен адаптировать этот режим под свой график жизни.

Выбираем только свежие продукты. Причем тут речь идет не столько о свежих овощах и фруктах, сколько об отказе от продуктов быстрого приготовления, обезжиренных или лайт-вариантов, различных видов колбас или копченостей, приготовленных заранее блюд. Оптимально, если вы будете готовить все дома самостоятельно из продуктов, в качестве которых вы абсолютно уверены.

Овощи и фрукты. Их съедаем не менее 2 порций в день. Желательно, чтобы это были сезонные продукты, поскольку именно в них концентрируется наибольшая польза. Если это зима, когда в наших широтах зелень попросту невозможно вырастить, лучше заменить ее на заморозку или соленья, чем покупать хоть и свежие, но полные концентратов овощи.

Режим питья. Это невероятно важно! 2 литра чистой воды – это необходимый минимум, который вы должны выпивать.

Белки. Они должны составлять не менее 1/3 всех потребляемых продуктов и входить в каждый полноценный прием пищи. Рыба, курица, индюшка, кисломолочные продукты или тофу – лучшие источники белка при правильном питании, меню на каждый день для девушек обязательно должно их содержать.

Углеводы. Только сложные, которые долго расщепляются, а значит, позволяют дольше быть сытым. Никаких хлебобулочных, кондитерских изделий или крахмала. То есть все это можно, но с грамотным подходом: хлеб – из муки грубого помола, макароны – из твердых сортов пшеницы. Надеемся, принцип понятен.

Жиры. Только полезные. Орехи, авокадо, рыба, льняное или оливковое масло грубой очистки.

Отказ от алкоголя. Полный. Исключением может стать только красное полусухое или сухое вино в количестве не более ½ бокала и не чаще 2 раз в неделю.

Меню правильного питания

Варианты завтрака для правильного питания

200 г готовой овсянки с 30 г сухофруктов; кофе или чай; фрукт.

150 г творога с 1 ч.л. меда; 30 г орехов или 100 г свежих фруктов; кофе, чай или стакан свежевыжатого сока.

2 цельнозерновых тоста с 50 г авокадо или 30 г сыра; вареное яйцо; кофе или чай, фрукт.

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Варианты обеда для ПП

Куриный суп; овощной салат; горячий сэндвич из цельнозернового хлеб, куриной грудки и зелени.

Паста из твердых сортов пшеницы; 100 г куриной грудкой, помидорки черри; фрукт.

Натуральный йогурт без добавок; сэндвич с цельнозерновым хлебом, авокадо, лососем и зеленью.

Варианты ПП-ужина

Запеченная рыба с овощами; 1/2 запеченного яблока.

Салат с булгуром, куриной грудкой, помидорами и сухими травами; чай.

Запеченное куриное филе; гарнир из запеченных овощей, 1 ст. л. феты; чай.

150 г творога с 30 г орехов и 1 ч.л. меда.

В твоем рационе должно быть как можно больше сырых овощей и фруктов, но до 16:00, потом лучше употреблять запеченные овощи и фрукты, которые в таком виде легче усваиваются организмом.

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