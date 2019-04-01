В трусах и без бюстгальтера: MARUV показала, как готовится к концерту в Москве (фото)

6 апреля у MARUV запланировано первое сольное шоу в столице РФ, 12-го она будет выступать в Петербурге.

Победительница нацотбора на Евровидение 2019 MARUV (Анна Корсун), которая отказалась представлять Украину на песенном конкурсе в Израиле, показала, как готовится к запланированному на 6 апреля сольному концерту в Москве.

На своей странице в Instagram она опубликовала в stories видео, на которых позирует в откровенных нарядах со своей подтанцовкой. В ролике MARUV позирует в футболке без бюстгальтера и в трусах.

Как сообщал УНИАН, вокруг нынешнего нацотбора на Евровидение в Украине разгорелся скандал. НОТУ сообщила, что после отказа MARUV представителя от Украины на международный конкурс будут выбирать среди финалистов нацотбора. Однако финалисты, которые заняли вторую и третью строчку в зачетном итоге (группы Freedom Jazz и KAZKA соответственно), также отказались от участия в нынешнем конкурсе.

В конечном итоге НОТУ объявила, что в этом году Украина не будет принимать участия в песенном конкурсе Евровидение-2019.