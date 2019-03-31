Резонансное ДТП в Одессе: полиция разыскивает мужчину, добившего ногами пострадавших бойцов Нацгвардии

Личность злоумышленника установлена, он объявлен в розыск. Это местный житель Максим Путилин, 1980 года рождения.

В Одессе полиция разыскивает мужчину, который бил ногами беспомощных бойцов Национальной гвардии Украины, пострадавших 30 марта в ДТП из-за наезда иномарки.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, сразу же после произошедшей аварии к троим военнослужащим, неподвижно лежащим на асфальте, подошел мужчина и начал их бить ногами.

Отмечается, что личность злоумышленника установлена, он объявлен в розыск. Это местный житель Максим Путилин, 1980 года рождения.

Как сообщил в социальных сетях глава общественной организации «Уличный фронт» Демьян Ганул, в сети появилось видео, на котором запечатлено, как злоумышленник подходил к пострадавшим бойцам и бил их. Кроме того, со слов очевидцев, злоумышленник пытался отобрать у одного из потерпевших бойцов табельное оружие, но ему помешали свидетели.

Ганул призывал активистов разыскать подозреваемого, чтобы тот понес наказание. Также он разместил полицейскую ориентировку и вышеназванное видео.

Как сообщал УНИАН, вечером 30 марта в Суворовском районе Одессы в результате ДТП погиб военнослужащий, еще пять человек госпитализировано.

В частности, на пересечении улицы Кишиневской и проспекта Добровольского столкнулись автомобили Opel Omega и Mercedes. В результате столкновения одну из иномарок откинуло на пешеходную часть улицы, где находились бойцы Нацгвардии.

На месте погиб один военнослужащий Виталий Флоря, 1996 года рождения, пять человек - двое нацгвардейцев и трое гражданских - травмированы. Также в полиции заявили о задержании водителя-нарушителя.