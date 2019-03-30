ДТП с военными в Одессе: один погибший, пятеро пострадавших (фото)
Сегодня в Суворовском районе Одессы в результате ДТП погиб военнослужащий, еще пять человек госпитализировано.
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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, в субботу около 17:00 на пересечении улицы Кишиневской и проспекта Добровольского столкнулись автомобили Opel Omegaи Mercedes.
"По предварительной информации, на месте ДТП погиб военнослужащий, который нес службу по охране общественного порядка на территории Суворовского района. Пять человек - двое нацгвардейцев и трое гражданских - травмированы. Все они госпитализированы", - сообщили в главке.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции по расследованию ДТП. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Как добавили в главке, водитель Opel Omegaзадержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Со слов очевидцев, при столкновении одну из иномарок откинуло на пешеходную часть улицы, где находились трое бойцов Нацгвардии, один из которых погиб.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.