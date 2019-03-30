Стали известны новые подробности смертельного ДТП в Одессе (видео)

В частности, стало известно, что среди пострадавших в аварии гражданских – ребенок.

В Одессе пострадавшие в ДТП, в котором погиб военнослужащий, двое его коллег находятся в тяжелом состоянии, медики борются за их жизнь.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, сегодня в Суворовском районе города в ДТП иномарка совершила наезд на пеший патруль правоохранителей.

В частности, трое военнослужащих Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины несли службу по охране общественного порядка. Один из них – Виталий Флоря, 1996 года рождения, - погиб на месте. Еще двое получили тяжелые травмы.

Как отметил советник начальника регионального главка Нацполиции Руслан Форостяк, по предварительным данным, автомобиль "на европейских номерах" спешил на желтый". На большой скорости данная иномарка, столкнувшись с другой машиной, потеряла управление, вылетела на тротуар, где находились военнослужащие.

"Двое из наряда - в тяжелом состоянии, их жизни борются медики. В авто "евробляхера" находилась женщина и несовершеннолетний ребенок. Сам водитель и его пассажиры живы, однако получили телесные повреждения и направлены в медицинское учреждение", - сообщил Форостяк.

Как сообщал УНИАН, сегодня вечером в Суворовском районе Одессы в результате ДТП погиб военнослужащий, еще пять человек госпитализировано. В частности, на пересечении улицы Кишиневской и проспекта Добровольского столкнулись автомобили Opel Omega и Mercedes. На месте погиб один военнослужащий, пять человек - двое нацгвардейцев и трое гражданских - травмированы.

Также в полиции заявили о задержании водителя-нарушителя.