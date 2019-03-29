Благовещение 2019: дата, традиции, что категорически нельзя делать в этот праздник

Благовещение - непереходящий праздник, поэтому каждый год его отмечают 7 апреля.

Благовещение Пресвятой Богородицы - один из 12 главных церковных праздников. Каждый год он отмечается в одну и ту же дату.

Благовещение 2019: когда

В 2019 году Благовещение отмечается в воскресенье, 7 апреля, - дата неизменна из года в год. Этот праздник у католиков приходится на 25 марта.

Благовещение Пресвятой Богородицы: история праздника

По церковным преданиям, в этот день (25 марта, 7 апреля по новому стилю) Пресвятой Деве Марии явился Архангел Гавриил, который сообщил ей благую весть (отсюда и название праздника - Благовещение) о будущем рождении сына, который станет Спасителем всего мира. "Ангел, войдя к Ней, сказал: Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами", - так события этого праздника описаны апостолом Лукой.

В руках архангел держал белую лилию - символ чистоты и непорочности, которая изображена на всех иконах Благовещения.

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Традиции праздника Благовещенья

Благовещение считается женским праздником, поэтому в этот день нужно обязательно пойти на службу в церковь и помолиться Пресвятой Богородице об удачном замужестве и счастливой судьбе.

В этот день было принято отпускать птиц на волю. Эта традиция символизирует освобождение души от грехов и святость помыслов в такой светлый праздник.

На Благовещение пост не так строг: верующим можно есть рыбу, употреблять в пищу масло и выпить немного красного вина.

Благовещение: чего нельзя делать

Как и в любой другой большой церковный праздник, не следует браться за тяжелую работу. Если на этот день, 7 апреля, запланирована поездка, лучше ее отложить.

Под запретом - работы на земле и подрезание деревьев: считается, что именно 7 апреля Господь благословляет все растущее, и растения начинают зеленеть.

Кроме того, в Благовещение не следует одалживать что-либо или давать в долг - это может принести неудачу.

Есть в этот праздник и женские запреты: 7 апреля нельзя стричь и красить волосы. Также нельзя шить, вязать и готовить до вечера.

Приметы на Благовещение

С праздником связано много народных примет: в этот день нельзя выполнять любую домашнюю работу. "Даже птица гнезда не вьет в этот день", - говорили украинцы.

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Считается, если на Благовещение загадать желание, то оно непременно сбудется

В этот день девушки гадали по птицам, внимательно наблюдая за ними: если увидят воробья - к умиротворению; ворону - к унынию; голубя - к благодати; ласточку - к успеху.

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