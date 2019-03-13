цей матеріал доступний українською

"Как можно так народ обманывать?": новое фото Ани Лорак раскритиковали в сети

14:33, 13 марта 2019
Общество
507 0
На Лорак опять обрушилась волна критики / фото instagram.com/anilorak

Снимок артистка опубликовала в Instagram. На нем она позирует в серой обтягивающей кофте, кожаных штанах с лампасами и грубых ботинках. Глаза она спрятала за солнцезащитными очками.

Читайте такжеАни Лорак ужаснула сеть надутыми губами (фото)

Многим фото Лорак понравилось, однако некоторые фанаты недоумевают, почему в последнее время певица постоянно выкладывает кадры со скрещенными ногами или почему она сильно фотошопит снимки.

"Опять поза "писать хочу", "Слава силиконовым сиськам", "Очки сними, это неуважение к зрителям и фотографу", "Вот как можно так народ обманывать? На фото вроде и сиськи есть!", "Лорак в жизни как подросток одевается", - пишут в комментариях.

Ранее опальную украинскую певицу Ани Лорак, которая переехала в Россию, раскритиковали за новое фото в образе царицы Клеопатры.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фото#Ани Лорак