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"Сочная" Настя Каменских похвасталась своими формами в непривычном наряде (фото)

08:12, 22 февраля 2019
Общество
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Каменских удивила поклонников новым образом / фото instagram.com/kamenskux

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Поп-дива на своей странице в Instagram показала кадр, где она позирует в обтягивающем гольфе и джинсах, выгодно подчеркивающих ее формы.

По словам Каменских, она так пыталась предстать перед поклонниками в деловом виде, из-за чего вся ее команда "ржала за кадром". 

"Красоточка", "Секси", "Зачем так сиськи увеличивать фотошопом, особенно правую?", "Смотрю, грудь тоже подросла", "Сочная", - пишут в комментариях.

Ранее Настя Каменских выпустила клип на песню "Попа, как у Ким". В кадре артистка устроила эротические танцы в разных откровенных образах.  

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Теги: #фото#Настя Каменских