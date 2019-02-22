"Сочная" Настя Каменских похвасталась своими формами в непривычном наряде (фото)

Снимок исполнительницы набрал более 100 тысяч лайков.

Популярная украинская певица Настя Каменских опубликовала фото из офиса, на котором она появилась в непривычном образе.

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Поп-дива на своей странице в Instagram показала кадр, где она позирует в обтягивающем гольфе и джинсах, выгодно подчеркивающих ее формы.

По словам Каменских, она так пыталась предстать перед поклонниками в деловом виде, из-за чего вся ее команда "ржала за кадром".

"Красоточка", "Секси", "Зачем так сиськи увеличивать фотошопом, особенно правую?", "Смотрю, грудь тоже подросла", "Сочная", - пишут в комментариях.

Ранее Настя Каменских выпустила клип на песню "Попа, как у Ким". В кадре артистка устроила эротические танцы в разных откровенных образах.