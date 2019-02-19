Сегодня украинцы увидят главное "суперлуние" года: чем грозит и что делать

В 17:54 по киевскому времени украинцы смогут наблюдать самую большую луну в 2019 году.

Жители Земли смогут увидеть суперлуние 2019 года во вторник, 19 февраля. Об этом сообщает NASA.

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Спутник подойдет к Земле на минимальное в текущем году расстояние - 356 тысяч километров. Через шесть часов после этого наступит полнолуние. Именно это сочетание и называют суперлунием.

В Украине увидеть суперлуние можно будет в 17:54. В этот момент Луна будет самой большой и самой яркой.

Что можно и что нельзя

Стоит воздержаться от выяснений отношений и важных разговоров. Также стоит уделить побольше внимания своему настроению, поскольку негативные мысли сейчас сильнее, чем обычно, воздействуют на поступки человека и "программируют" его на дальнейшие неудачи.

Следите за здоровьем - в такие периоды имеют склонность обостряться хронические болезни. Стоит воздержаться от новых начинаний - высок риск, что они обернутся крахом. Также отложите все важные дела, поездки, операции.

Этот день лучше всего посвятить семье и близким, провести вечер дома. Также период суперлуния отлично подходит для творчества в любых его проявлениях. В этот вечер стоит прислушаться к себе и постараться найти ответы на волнующие вас вопросы.

Приметы на "суперлуние"

Что касается примет, то в народе говорят, что если в эту ночь поцеловать возлюбленного, то ваша связь не разорвется. А вот услышать собачий вой в ночь суперлуния - к разлуке.

Также считается, что если в кармане образовалась дырка, то зашивать ее нужно в самую светлую ночь, чтобы деньги не утекали. Суперлуние подходит для этого как нельзя лучше.

Также считается, что в этот период нельзя никому давать деньги в долг, иначе возврата не дождетесь. Также в народе считается, что нельзя спать так, чтобы свет Луны попадал на спящего – иначе замучают кошмары.

В 2019 году будет еще одно суперлуние 19 марта, но оно будет немного слабее поскольку Луна подойдет на расстояние 359 тысяч километров. Самую яркую Луну в 21 веке ожидают 6 декабря 2052 года.