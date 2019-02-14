Исхудавшая Алла Пугачева ужаснула сеть (фото)
09:20, 14 февраля 2019Общество
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Исполнительница в последнее время заметно похудела.
Пугачева заметно похудела / Фото @rr_photo
Алла Пугачева с детьми Лизой и Гарри побывала на празднике, который организовала российская певица Жасмин в честь 7-летия дочери Маргариты.
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Снимки с мероприятия опубликованы в фан-группах Примадонны. На них артистка позирует в мини-платье-балахоне и черных сапогах. Дополнила образ Пугачева собранными на затылке и распущенными у висков волосами.
На фото можно увидеть, как сильно похудела 69-летняя певица. Бросаются в глаза тоненькие ножки артистки.
Ранее Алла Пугачева без макияжа появилась в странном головном уборе в церкви. На снимках певица выглядит уставшей, видимо, потому что появилась без макияжа.
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