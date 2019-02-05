В Украине стартует регистрация на ВНО: что нужно знать будущим абитуриентам

УНИАН собрал все, что потребуется знать абитуриентам для успешной регистрации на внешнее независимое оценивание.

Сегодня в Украине стартует регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания. Регистрация на ВНО продлится с 5 февраля до 25 марта.

УНИАН собрал все, что потребуется знать абитуриентам для успешной регистрации и участия в ВНО-2019.

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Кого допустят на ВНО-2019

Сдать тесты ВНО смогут молодые люди, которые в этом году завершают получение полного общего среднего образования.

В частности - выпускники школ; ученики учебных заведений профессионального (профессионально-технического) образования; студенты заведений высшего образования (колледжи), получающие полное общее среднее образование; а также те ученики, которые в нынешнем году получают полное общее среднее образование за рубежом.

Кроме того, зарегистрироваться на ВНО смогут и те, кто уже получил аттестат в предыдущие годы.

Как зарегистрироваться на ВНО-2019

Чтобы успешно зарегистрироваться для участия в ВНО, необходимо создать и оформить регистрационную карту, сформировать пакет документов и передать его в региональный центр УЦОКО.

Чтобы создать регистрационную карту, необходимо использовать специальный онлайн-сервис «Зарегистрироваться». В УЦОКО подчеркивают, что одним из первых шагов регистрации является выбор категории регистрируемого лица.

Предусмотрено пять категорий абитуриентов:

«Выпускник заведений общего среднего образования 2019 года»;

«Ученик (слушатель) учреждений профессионального (профессионально-технического) образования»;

«Студент учреждения высшего образования»;

«Выпускник прошлых лет»;

«Выпускник, который получит в 2019 году полное среднее образование в зарубежном учебном заведении»;

Отмечается также, что процедура регистрации несколько отличается в зависимости от того, сдает ли лицо государственную итоговую аттестацию в виде ВНО. УЦОКО подготовило пошаговые инструкции для всех категорий.

Процедура регистрации лиц, которые не сдают ГИА в форме ВНО

Процедура регистрации лиц, которые сдают ГИА в форме ВНО

Итоги регистрации на ВНО

После отправки пакета документов для регистрации в региональном центре ученики и абитуриенты смогут проверить прогресс их обработки при помощи онлайн-сервиса «Состояние обработки документов». Для этого необходимо ввести в сервис номер регистрационной карты.

Факт регистрации будет подтвержден с помощью сертификата ВНО, который ученикам будут отправлять в индивидуальном конверте. В случае необходимости в регистрационные данные можно будет внести изменения, осуществив перерегистрацию.

Дополнительная сессия ВНО

Подать документы на участие в дополнительной сессии ВНО имеют право лица, которые не смогут пройти оценивание во время основной сессии по причине:

– учебы за границей в год проведения оценивания;

– невозможности принять участие в основной сессии ВНО по отдельным предметам в определенные дни в связи с религиозными убеждениями;

– выбора для ВНО двух учебных предметов, тестирование по которым проводится во время основной сессии в один день;

– необходимости создания особых условий прохождения ВНО, которые могут быть обеспечены только во время дополнительной сессии;

– участия в международных и всеукраинских мероприятиях (соревнованиях, конкурсах, олимпиадах) в период основной сессии ВНО, если эти мероприятия включены в официальные мероприятия МОН Украины, Министерства культуры, Министерства молодежи и спорта Украины. Либо – по причине сдачи госэкзаменов, пребывания за границей.

Чтобы зарегистрироваться на дополнительную сессию ВНО, необходимо подать заявление в свободной форме, а также документ, который подтверждает причину невозможности принять участие в основной сессии. Список подобных документов приводит УЦОКО.

По данным УЦОКО, в 2019 году ожидается, что внешнее независимое тестирование пройдут около 332 тысяч человек, которые в этом году завершают получение полного общего среднего образования. Оценивание будет проходить по 11 учебным предметам.