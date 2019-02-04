Завтра начинается регистрация на основную сессию ВНО

Абитуриенты смогут пройти тестирование не более чем из четырех учебных предметов.

Со вторника, 5 февраля, начнется регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания, которая продлится до 25 марта.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

"5 февраля начнется регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания и продлится до 25 марта", - говорится в сообщении.

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В целом, по данным УЦОКО, в 2019 году ожидается, что внешнее независимое тестирование пройдут около 332 тысяч человек, которые в этом году завершают получение полного общего среднего образования: выпускники школ, ученики (слушатели, студенты) учебных заведений профессионального (профессионального), высшего образования. В тестировании смогут принять участие выпускники учреждений общего и высшего образования прошлых лет.

Абитуриенты смогут пройти тестирование не более чем из четырех учебных предметов. В целом ВНО будет проходить с 11 учебных предметов.

Ранее завершилась регистрация на пробное ВНО, всего в пробном независимом тестировании примет участие 167 803 человека.

Отметим, основная сессия ВНО в 2019 году пройдет с 21 мая по 13 июня. Дополнительная сессия ВНО пройдет с 26 июня до 12 июля