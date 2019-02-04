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Завтра начинается регистрация на основную сессию ВНО

12:52, 04 февраля 2019
Общество
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5 февраля начинается регистрация на основную сессию ВНО / фото УНИАН

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

"5 февраля начнется регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания и продлится до 25 марта", - говорится в сообщении.

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В целом, по данным УЦОКО, в 2019 году ожидается, что внешнее независимое тестирование пройдут около 332 тысяч человек, которые в этом году завершают получение полного общего среднего образования: выпускники школ, ученики (слушатели, студенты) учебных заведений профессионального (профессионального), высшего образования. В тестировании смогут принять участие выпускники учреждений общего и высшего образования прошлых лет.

Абитуриенты смогут пройти тестирование не более чем из четырех учебных предметов. В целом ВНО будет проходить с 11 учебных предметов.

Ранее завершилась регистрация на пробное ВНО, всего в пробном независимом тестировании примет участие 167 803 человека.

Отметим, основная сессия ВНО в 2019 году пройдет с 21 мая по 13 июня. Дополнительная сессия ВНО пройдет с 26 июня до 12 июля

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Теги: #ВНО#пробное ВНО