"Высосал из нее молодость": Петросяна обсмеяли из-за выхода в свет со своей любовницей (фото)

Петросян и его молодая пассия Брухунова посетили премьеру спектакля "Матросская тишина" в театре "Табакерка".

Известного юмориста Евгения Петросяна обсмеяли в сети из-за выхода в свет с молодой любовницей Татьяной Брухуновой.

На странице "Мир знаменитостей" в Instagram появились снимки первого официального выхода в свет скандальной пары.

Отмечается, что Петросян и Брухунова посетили премьеру спектакля "Матросская тишина" в театре "Табакерка".

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"30-летняя Татьяна Брухунова выглядела очень скромно: вязаный жакет красного цвета, плиссированная юбка, очки и полное отсутствие макияжа. А вот 73-летний Петросян, как всегда, выглядел ярко в модном пиджаке с ярким галстуком и смартфоном последней модели в руках", - говорится в описании.

Пользователи в сети взорвались негодованием по поводу пары и их внешнего вида и самого факта отношений.

В комментариях люди пишут: "Внученька", "Старый пердун не знает, что он только старый мешок с деньгами", "Он же ей в деды годится", "Она похожа на Стивена Кинга, который болен неизлечимой болезнью", "Степаненко хоть и в годах, но намного лучше выглядит, чем эта новая пассия", "Еще одна безмозглая любовь нашла. Старички друг перед другом выёживаются, а девки и рады за старперов ухватиться и за их кошельки", "Пусть она поимеет его на 200%, а потом выкинет его как Армена старого – а больше ничего от него не надо", "Что-то на 30 она не выглядит, высосал он с нее молодость, окоянный", "Деньгам все возрасты покорны!" и т.п.

Как сообщал УНИАН, в ноябре прошлого года Хамовнический суд Москвы официально расторг брак российских артистов Евгения Петросяна и Елены Степаненко.