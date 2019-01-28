Евровидение-2019: стало известно, в каком полуфинале выступит представитель Украины

Пока неизвестно, кто будет представлять в этом году Украину на международном песенном конкурсе Евровидение-2019 в Тель-Авиве.

Участник от Украины будет представлять страну в первом полуфинале конкурса.

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Пока неизвестно, кто будет представлять в этом году Украину на международном песенном конкурсе Евровидение-2019 в Тель-Авиве, однако уже стало известно, когда будет выступать украинский представитель.

Так, по сообщению организаторов конкурса, во время жеребьевки все 42 страны-участницы распределили в первый или второй полуфинал.

Украина выступит во второй половине первого полуфинала, который состоится 14 мая.

Полные результаты жеребьевки:

Первый полуфинал:

Словения (1 половина)

Эстония (2 половина)

Беларусь (1 половина)

Португалия (2 половина)

Чехия (1 половина)

Сан-Марино (2 половина)

Черногория (1 половина)

Исландия (2 половина)

Грузия (2 половина)

Австралия (2 половина)

Бельгия (2 половина)

Кипр (1 половина)

Сербия (1 половина)

Финляндия (1 половина)

Украина (2 половина)

Польша (1 половина)

Венгрия (1 половина)

Греция (2 половина)

Второй полуфинал (16 мая):

Швейцария (1 половина)

Албания (2 половина)

Швеция (1 половина)

Азербайджан (2 половина)

Ирландия (1 половина)

Австрия (1 половина)

Молдова (1 половина)

Македония (2 половина)

Норвегия (2 половина)

Россия (2 половина)

Латвия (1 половина)

Голландия (2 половина)

Румыния (1 половина)

Хорватия (2 половина)

Дания (1 половина)

Армения (1 половина)

Литва (2 половина)

Мальта (2 половина)

Как сообщал УНИАН, Францию на Евровидении в этом году будет представлять эпатажный 19-летний андрогин.