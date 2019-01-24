В сети удивлены странным фото с Аллой Пугачевой
19:27, 24 января 2019Общество
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Примадонна выглядит куда младше своего реального возраста.
Некоторые сочли фото с Пугачевой странным / фото instagram.com/igor_nikolaev_music
Российский певец и композитор Игорь Николаев удивил подписчиков в Instagram, опубликовав фото с Аллой Пугачевой.
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Архивным снимком он поздравил с днем рождения актера и шоумена Леонида Ярмольника.
В кадре запечатлены Игорь Николаев, Леонид Ярмольник и Алла Пугачева. Подписчики обратили внимание на фигуру и внешний вид Примадонны. Несмотря на то, что артистка в светлых джинсах, она выглядит очень стройной.
"Старая бабушка", "Почему нет жены, зато есть Пугачева?", "Алла вообще как девочка выглядит", – пишут в комментариях.
Ранее Алла Пугачева без макияжа появилась в странном головном уборе в церкви. На снимках певица выглядит уставшей, видимо, потому что появилась без макияжа.
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