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"Почти голая": Настя Каменских в бикини похвасталась сочными формами

21:47, 10 января 2019
Общество
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Настя Каменских показала грудь / instagram.com/kamenskux

На фото в Instagram Каменских в купальнике показала фигуру - Настя выбрала топ с пайетками и трусы белого цвета. Фанаты оценили новое фото Каменских.

#mimexicomagico

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"Сочная мадам", "Настя,ты просто бомба!У тебя отличная фигура", "Сочная", "Вот это бедра", "Голая почти", "Настюх,какая ты аппетитная", "Попа как у Ким", "Кровь с молоком", - пишут в сети.

Ранее Настя Каменских в купальнике показала пышную грудь.

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Теги: #Настя Каменских#голая Настя Каменских