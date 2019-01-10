"Почти голая": Настя Каменских в бикини похвасталась сочными формами

Настя Каменских в купальнике показала откровенные фото с отдыха.

Украинская певица Настя Каменских похвасталась фигурой в откровенном купальнике.

На фото в Instagram Каменских в купальнике показала фигуру - Настя выбрала топ с пайетками и трусы белого цвета. Фанаты оценили новое фото Каменских.

"Сочная мадам", "Настя,ты просто бомба!У тебя отличная фигура", "Сочная", "Вот это бедра", "Голая почти", "Настюх,какая ты аппетитная", "Попа как у Ким", "Кровь с молоком", - пишут в сети.

Ранее Настя Каменских в купальнике показала пышную грудь.