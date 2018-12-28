Dzidzio рассказал о своем состоянии после нападения (видео)

Певец прокомментировал произошедшее и заявил о желании доказать на своем примере, что в Украине существует закон и правосудие.

Сотрудники правоохранителбных органов Киева ищут злоумышленников, избивших украинского певца Михаила Хому, более извесного как DZIDZIO.

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В Киеве ввели оперативный план "Перехват". Патрульные ищут два автомобиля, на которых уехали нападавшие. В частности, в розыск объявлены Mercedes-Benz GL350 с номерами АІ 9441 НЕ и Mercedes-Benz GLS350 с номерами ВІ 3335 ВО.

Также сообщается, что исполнителя ударили по лицу. Его здоровью ничего не угрожает, он находится в стабильном состоянии.

Стоит отметить, что DZIDZIO прокомментировал произошедшее и заявил о желании доказать на своем примере, что в Украине существует закон и правосудие, а также выразил уверенность, что полиция решит этот вопрос и найдет злоумышелнников.

В то же время представитель певца Лилия Слюсар рассказала, что нападение совершил рейдер по имени Михаил Мешков с двумя неизвестными мужчинами.

"Со слов Дзидзьо, они начали претензии ему предъявлять и после этого нанесли телесные повреждения", - рассказала Слюсар.