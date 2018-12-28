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Стало известно, во сколько обойдется выступление Пугачевой в Новый год

09:46, 28 декабря 2018
Общество
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Выступление Пугачевой в Новогоднюю ночь обойдется в 11 миллионов гривень / instagram.com

Об этом сообщает "Московский комсомолец".

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Сразу за Пугачевой в рейтинге самых дорогих российских артистов идет группа "Ленинград" - от $150 тыс. до 250 тыc. евро.

Филипп Киркоров за свое выступление просит 100 тыс. евро, а Светлана Лобода, Николай Басков, Баста и Би-2 обойдутся организаторам мероприятий от 50 до 70 тысяч евро.

Как сообщал УНИАН, сильно похудевшая Пугачева шокировала поклонников изможденным видом.

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Теги: #корпоратив#Пугачева