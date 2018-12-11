Антитренды 2019: стилисты назвали одежду и прически из "черного списка"
Мода меняется и то, что накануне еще было хитом, в новом сезоне стилисты вносят в "черный список".
Что точно не стоит носить в Новом году, рассказывают в сюжете ТСН.
Итак в 2019 году стилисты советуют забыть о пуховиках с натуральным мехом, ярком маникюре и свитерах-платьях. Зато предлагают носить свитера с джинсами, а также приобрести цветные гольфы.
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Также стилисты настоятельно не рекомендуют носить комплекты, состоящие из одинаковых шарфа и шапки, а также шапки со стеклярусом и шарфы-снуды.
Также в следующем году будет неактуален неоновый маникюр и камни на ногтях.
Визажисты в свою очередь советуют забыть о татуаже бровей и черных стрелках. Антитрендом-2019 также является контуринг.
Парикмахеры же советуют этой зимой отказаться от покраски волос в технике "балаяж" - резкого перехода из темного цвета в светлый.
Как сообщал УНИАН, ролик с трендами 2018 года стал вторым по количеству дизлайков в истории YouTube.