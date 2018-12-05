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"Слишком вульгарна": в сети разнесли фото Ани Лорак

14:30, 05 декабря 2018
Общество
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Лорак едва вместила грудь в декольте / instagram.com/anilorak

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Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем Лорак позирует в черном топе, подчеркивающем пышную грудь, облегающих блестящих брюках с высокой талией и в белой шубе. На ногах певицы - массивная обувь.

 "Ужас!", "Фотку вытянули", "Закос под Лободу?", "Никакой сексуальности", "Ботинки тяжеловаты", "Вкуса у Лорак явно нет", "Слишком вульгарна", - пишут в комментариях.

Ранее опальная украинская певица Ани Лорак анонсировала свое шоу "Дива" на российском пропагандистском канале - "Первом".

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Теги: #фото#Ани Лорак