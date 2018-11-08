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Лобода неоднозначно ответила на вопрос, почему назвала дочь Тильдой

17:20, 08 ноября 2018
Общество
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instagram.com/lobodaofficial

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Об этом певица рассказала в программе российского телеведущего Андрея Малахова.

"Мне давно нравилось это имя. Мне очень нравится актриса Тильда Суинтон. Плюс была еще пара причин", - сказала певица и быстро переменила тему.

Напомним, по сообщениям некоторых СМИ, солист рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн является отцом второго ребенка украинской певицы Светланы Лободы.

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Теги: #Лобода