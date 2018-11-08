Лобода неоднозначно ответила на вопрос, почему назвала дочь Тильдой
17:20, 08 ноября 2018Общество
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По сообщениям некоторых СМИ, солист рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн является отцом второго ребенка украинской певицы Светланы Лободы.
instagram.com/lobodaofficial
Одной из причин, по которой украинская певица Светлана Лобода назвала свою дочь Тильдой, стала ее любовь к актрисе Тильде Суинтон.
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Об этом певица рассказала в программе российского телеведущего Андрея Малахова.
"Мне давно нравилось это имя. Мне очень нравится актриса Тильда Суинтон. Плюс была еще пара причин", - сказала певица и быстро переменила тему.
Напомним, по сообщениям некоторых СМИ, солист рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн является отцом второго ребенка украинской певицы Светланы Лободы.
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