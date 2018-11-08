Лобода неоднозначно ответила на вопрос, почему назвала дочь Тильдой

По сообщениям некоторых СМИ, солист рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн является отцом второго ребенка украинской певицы Светланы Лободы.

Одной из причин, по которой украинская певица Светлана Лобода назвала свою дочь Тильдой, стала ее любовь к актрисе Тильде Суинтон.

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Об этом певица рассказала в программе российского телеведущего Андрея Малахова.

"Мне давно нравилось это имя. Мне очень нравится актриса Тильда Суинтон. Плюс была еще пара причин", - сказала певица и быстро переменила тему.

Напомним, по сообщениям некоторых СМИ, солист рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн является отцом второго ребенка украинской певицы Светланы Лободы.