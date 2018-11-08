''Это кто вообще?'': сбежавшая в РФ украинская певица ужаснула сеть своим внешним видом (фото)

Повалий опубликовала фото, на котором позирует с минимальным количеством косметики, однако поклонники раскритиковали его в пух и прах.

Народная артистка Украины, экс-нардеп от "Партии регионов" и подруга сбежавшего в РФ Виктора Януковича певица Таисия Повалий поразила своим внешним видом - на ее лице четко видны последствия злоупотребления ботоксом.

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Новый снимок в Instagram певицы вызвал шок у ее фанов, ведь из-за процедур красоты артистка словно в маске. Многие отмечают, что Повалий, сбежав в Россию, изменилась до неузнаваемости.

Стоит отметить, что певица на фото предстала без макияжа. Однако далеко не всем понравился ее "натуральный" внешний вид.

Ранее украинская певица Таисия Повалий призналась, что были моменты, когда у нее пропадал голос из-за "уколов красоты". Тогда артистке даже пришлось отменять концерты.