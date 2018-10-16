"Мумия безжизненная": Пугачева шокировала поклонников нездоровой худобой (фото)

Пугачева поздравила Баскова с днем рождения, однако фанаты певицы обратили внимание на ее болезненную худобу.

Популярная российская артистка Алла Пугачева показала фото с российским певцом Николаем Басковым.

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Пугачева обнародовала фото в Instagram. Она поздравила Баскова с днем рождения, однако фанаты певицы забеспокоились из-за того, что Пугачева выглядит на фото очень худой.

"Алла Борисовна, Вы точно здоровы? Ваша худоба уже очень пугает", "Худая и не есть это хорошо. Мумия безжизненнная", "Что-то Алла совсем исхудала", "Алла , как же вы постарели", - пишут фанаты.

Ранее сообщалось, что в российских СМИ появилась информация о том, что Алла Пугачева и Максим Галкин разводятся. По слухам, возлюбленная юмориста Юлия Барановская, беременна от Галкина.