В Украине вступил в силу закон о доступе детей с особыми потребностями к образованию

Вчера документ опубликовали в "Голосе Украины".

В Украине вступил в силу закон № 2541-VIII, который регулирует некоторые вопросы доступа детей с особыми потребностями к образованию в детсаду, школе, внешкольных учреждениях и учреждениях профессионального или профессионально-технического образования.

Согласно закону, местные власти должны обеспечить доступ к зданиям, сооружениям и помещениям учреждений образования. По заявлению родителей в детсадах, школах и внешкольных заведениях обязательно создают инклюзивные группы (ранее предусматривалась лишь возможность создания таких групп).

В каждой из таких групп в детсадах должно быть не более трех детей с особыми образовательными потребностями. Дети с нарушениями интеллектуального развития и/или сенсорными или физическими нарушениями имеют право на первоочередное зачисление в учреждения образования. По заявлению родителей на занятия допускают ассистента ребенка, который помогает ему в процессе обучения.

Программы и методики для детей с особыми потребностями разрабатывают на основе Базового компонента дошкольного образования, причем образовательные программы могут быть с коррекционно-развивающей составляющей для детей с особыми образовательными потребностями.

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В школе основные принципы те же: обучение должно быть бесплатным, местная власть должна позаботиться о доступности зданий и помещений, по заявлению родителей обязаны создавать инклюзивные классы. Дети с особыми потребностями имеют право на первоочередное зачисление в начальную школу. Родители могут сопровождать ребенка с особыми потребностями во время обучения в школе.

Дети с особыми потребностями могут пользоваться в обучении жестовым языком и шрифтом Брайля. Коррекционно-развивающие занятия для детей с особыми потребностями в инклюзивных классах длятся 35-40 минут для группы и 20-25 минут - индивидуально, причем уточняется, что коррекционно-развивающие услуги - это мероприятия, направленные на коррекцию нарушений путем развития личности, ее познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы и речи.

Для каждого ученика с особыми потребностями составляют индивидуальную программу развития, которую разрабатывает группа специалистов с обязательным привлечением родителей ребенка. Ассистент учителя обеспечивает личностно-ориентированное направление обучения для детей с особыми потребностями. Детям со сложными нарушениями помогает один из родителей или соцработник.

Устанавливается, что за работу в инклюзивных группах или классах учителя получают доплату в размере 20% тарифной ставки. Документ о среднем образовании для детей с нарушением зрения должны сделать за бюджетные деньги с использованием шрифта Брайля. Кроме того, создаются инклюзивно-ресурсные центры.

Государство должно способствовать внешкольному образованию детей с особыми потребностями. В список форм работ во внешкольных заведениях добавили “удаленную”. В общем, почти все по таким же правилам, как в школе: ребенка может сопровождать ассистент, преподаватель получает +20% тарифной ставки за работу с детьми с особыми потребностями; государство оплачивает такое обучение.

Инклюзивное профессиональное или профтехобучение определяют как гарантированную государством систему образовательных услуг для получения профессии или профессиональных навыков людьми с особыми потребностями.

Людей с особыми потребностями будут принимать в заведения профтехобразования вне конкурса при сдаче вступительных экзаменов. Причем руководитель учреждения образования обязан создать особую группу на основании письменного обращения будущего ученика или его родителей.

Если люди с особыми потребностями нуждаются в подвозе к образовательному учреждению и в обратном направлении, государство должно это обеспечить, выделив транспорт для людей с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата и других маломобильных групп. Это делается за счет денег из местных бюджетов.

Напомним, Верховная Рада приняла этот закон в начале сентября 226 голосами народных депутатов.