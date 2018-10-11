Сексуальные танцы Даши Астафьевой и ковбой Зибров: в сети показали тизер комедии об украинских звездах (видео)

В картине сыграло немало украинских звезд.

Создатели ленты "Продюсер" объявили о завершении комедии. По этому случаю в сети появился первый тизер картины в стиле роуд-муви. В тизере есть драйв, опасность, перестрелки и курьезные ситуации со звездами шоу-бизнеса.

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В динамичном ролике длительностью чуть больше минуты упаковано целую кучу хайлайтов фильма. В том числе – зажигательный танец от Даши Астафьевой, гонки на кабриолете Васи Кота и перформанс Павла Зиброва.

На широкие экраны "Продюсер" выйдет 14 февраля 2019 года.

В комедии сыграли Алексей Дурнев, Даша Астафьева, Michelle Andrade, Василий Кот, Слава Каминская, Павел Зибров, Никита Добрынин, Виктор Андриенко, Андре Тан, Анна Ризатдинова, Александра Кучеренко, Анна Андрес, Санта Димопулос, Дядя Жора, Тамерлан и Алена Омаргалиева.