Даша Астафьева в чулках и боди порадовала поклонников в новом горячем клипе (видео)

Певица Даша Астафьева порадовала фанов новым горячим видео. Артистка представила новый клип на песню Fetish.

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Это шестой сингл певицы, который войдет в дебютный альбом артистки. Выход альбома запланирован на весну следующего года. Режиссером клипа Fetish выступил Шах Талифта, оператором – Александр Добрев.

В новом видео певица предстала в нескольких образах от дизайнеров Dafna May, GUDU, Noa Corsets, Алла Масленникова: женственная, страстная, сексуальная, обольстительная женщина.

"Fetish – это загадочное и желанное, что не требует объяснений. Как и наше видео. У каждого он свой… Для меня это огромный эксперимент и новый вид удовольствия – доверять гениям своей мечты и воплощать их в реальность. Добро пожаловать в душу”, - поделилась своими мыслями Даша Астафьева.