С завтрашнего дня в Украину придет новогодняя погода: ожидаются морозы и снег до 40 сантиметров

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«В связи с перемещением в Украину активных циклонов с Балкан ожидается значительное усложнение погодных условий: 27-28 декабря в южной части, восточных, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, 28 декабря и в Сумской областях снег, мокрый снег (на юге с дождем), местами сильные осадки, гололед, налипание мокрого снега, метели, порывы ветра 15-20 м/с, в Крыму и Приазовье местами 25-30 м/с», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что 29 декабря и ночью 30 декабря очередной циклон обусловит в Украине сильный снег, сильные метели, снежные заносы в центральных и Одесской областях местами очень сильные снегопады, в южной части сильный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед. Скорость ветра будет усиливаться до 17-22 м/с, в южных и центральных областях 25-30 м/с.

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«На большей части территории образуется снежный покров высотой 10-40 см, на дорогах - гололедица», - отмечает ГСЧС.

На акватории Черного и Азовского морей ожидается штормовая погода: усиление ветра до 19-24 м/с, 29 декабря порывы 25-30 м/с, высота волн на Черном море-20-40 дм, на Азовском - 13-20 дм, возможны сгонно-нагонные явления.

Днем 30 декабря и в течение 31 декабря постепенное ослабление и прекращение осадков и явлений; снижение температуры ночью до 13-20° мороза, днем - до 8-14° мороза.

Интенсивность опасных и стихийных явлений и территория их распространения будет уточняться гидрометеорологическими организациями ГСЧС Украины дополнительными предупреждениями.