Всюду вместе: Каменских и Потап ходят на общие тренировки в спортзал (фото)

Даже спортом Настя Каменских и Потап занимаются вместе с одним тренером.

Слухи о том, что между Настей Каменских и Потапом роман, ходят уже давно. И хотя сами артисты подтверждать эти разговоры не спешат, своими поступками все же интригуют поклонников.

К примеру, летний отпуск Потап и Настя провели вместе, и хотя компанию им составили общие друзья, многих все равно удивило, что они поехали в Италию вдвоем. К слову, вечеринки экс-дуэт посещает также вместе. Так, оба появились на дне рождения Кати Осадчей. И это еще не все! Утренний спорт и завтрак Настя и Потап также проводят в компании друг друга.

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Так, на днях оба поделились в Instagram Stories фотографиями со спортзала. Вместе с одним тренером артисты провели занятия спортом. А потом оба отправились на совместный завтрак. По-дружески?