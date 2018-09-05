Скандальный Дорн снялся в облегающих трусах и нарвался на критику (фото)

Пользователи сочли снимок слишком откровенным и отметили, что певец выглядит, как бомж.

Скандальный украинский певец Иван Дорн обнародовал снимок, на котором предстал в обтягивающих белых трусах и свитшоте с изображением логотипа жвачки Love is.

Фото музыкант опубликовал в Instagram.

Большинству пользователей снимок не понравился. Они посчитали его слишком откровенным и отметили, что певец выглядит, как бомж.

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"Если честно- перебор....", "Как теперь спать", "Поющие трусы", "фу, блин... Дорн... Ваня, ты на бомжа похож тут", "Отвратительно! Если бы не знала, что это "пивец"..то подумала бы, что алкаш с белкой", - пишут комментаторы.

При этом некоторые пользователи сочли, что нижнюю часть тела Дорн попросту прифотошопил.

Как сообщал УНИАН, одиозный украинский музыкант Иван Дорн в очередной раз удивил поклонников изменениями во внешности. Артист отрастил длинные волосы и бороду, чем немало расстроил своих поклонников.