София Ротару вернулась в Украину после госпитализации в РФ (фото)
12:59, 30 августа 2018Общество
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София Ротару вернулась в столицу, судя по опубликованному фото.
Певицу встречал внук Анатолий / фото instagram.com/sofiarotaru.officia
Украинская певица София Ротару, которая ранее была экстренно госпитализирована в российском городе Уфа, "засветилась" в компании молодого мужчины.
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Артистка показала в Instagram снимок из киевского аэропорта "Борисполь", на котором изображена рядом с молодым человеком, обнимающим ее. "Ура! Я дома!" - написала Ротару.
Многие фанаты певицы поинтересовались, кто этот парень рядом с ней. В комментариях пишут, что это ее внук Анатолий.
Ранее медики сообщали, что Ротару стало лучше, к ней вернулась память, прекратилось головокружение. Концертный директор рассказал, что у певицы поднялось артериальное давление.
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