Сегодня празднуют Яблочный Спас: традиции, приметы, что святят и что категорически нельзя делать в этот день
В воскресенье, 19 августа, отмечают Преображение Господне, или Яблочный Спас – второй в череде трех спасов. Каждый год их празднуют 14 августа - Медовый, 19 августа - Яблочный - и 29 августа Ореховый.
В этот день, по библейскому преданию, Иисус явил апостолам свою божественную силу. Он повел их на гору Фавор и там преобразился: его лицо засияло, а одежда стала белой, как свет.
Утром в этот праздник отправляются в церковь и освящают яблоки и другие фрукты нового урожая. Этими плодами принято угощать нищих, родных и близких людей.
При этом нарвать плоды, которые потом освятят в церкви, обычно просили детей: "Дитяча рука ще не согрiшила, тому Iсусиковi вона мила".
Считается, что в день Второго Спаса нужно съесть освященное яблоко: откусывая первый кусочек, загадайте желание, которое, согласно поверью, обязательно исполнится.
Кроме того, считается грехом забыть в этот день о душах покойных: после церкви полагается сходить на кладбище и помянуть умерших.
Что святят в церкви:
- яблоки, груши и другие фрукты - символ урожая;
- хлеб - символ семьи;
- хрен;
- соль;
- выпечку с яблоками;
- мед;
- цветы и мак;
- колосья пшеницы.
Стоит отметить, что в спасову корзину не кладут мясных изделий и алкоголь. Также считается, что освященные продукты нельзя выбрасывать.
Что нельзя делать на Яблочный Спас:
- выполнять любую работу по дому - шить, вязать, заниматься уборкой, ведь говорят: "Кто на Спаса шьет – до конца дней слезы льет";
- заниматься строительными работами;
- прогонять насекомых и убивать их;
- ругаться и ссориться;
- желать кому-либо зла, ведь оно может вернуться к вам;
- считалось, что до Второго Спаса нельзя есть яблоки: в противном случае, если в семье умер ребенок, на том свете он в этот день останется без гостинца;
- есть мясо и молочные продукты (Яблочный Спас празднуется во время Успенского поста).
Приметы в этот праздник:
Яблочный Спас называют еще днем встречи осени, или "первые осенины": наши предки считали, что именно в этот день заканчивалось лето.
Пришел Спас - готовь рукавички про запас
Чистое безоблачное небо – к морозной зиме
Какая погода на Спас – такой будет и Покрова (отмечается 14 октября)
Если на Яблочный Спас пожелтели листья на деревьях – скоро сильно похолодает
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Если на мед, поставленный на стол в этот день, села пчела, в доме будет достаток