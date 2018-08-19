Сегодня празднуют Яблочный Спас: традиции, приметы, что святят и что категорически нельзя делать в этот день

19 августа отмечают Преображение Господне. Это один из 12 главных христианских праздников. В народе его еще называют Яблочный Спас.

В воскресенье, 19 августа, отмечают Преображение Господне, или Яблочный Спас – второй в череде трех спасов. Каждый год их празднуют 14 августа - Медовый, 19 августа - Яблочный - и 29 августа Ореховый.

В этот день, по библейскому преданию, Иисус явил апостолам свою божественную силу. Он повел их на гору Фавор и там преобразился: его лицо засияло, а одежда стала белой, как свет.

Утром в этот праздник отправляются в церковь и освящают яблоки и другие фрукты нового урожая. Этими плодами принято угощать нищих, родных и близких людей.

При этом нарвать плоды, которые потом освятят в церкви, обычно просили детей: "Дитяча рука ще не согрiшила, тому Iсусиковi вона мила".

Считается, что в день Второго Спаса нужно съесть освященное яблоко: откусывая первый кусочек, загадайте желание, которое, согласно поверью, обязательно исполнится.

Кроме того, считается грехом забыть в этот день о душах покойных: после церкви полагается сходить на кладбище и помянуть умерших.

Что святят в церкви:

- яблоки, груши и другие фрукты - символ урожая;

- хлеб - символ семьи;

- хрен;

- соль;

- выпечку с яблоками;

- мед;

- цветы и мак;

- колосья пшеницы.

Стоит отметить, что в спасову корзину не кладут мясных изделий и алкоголь. Также считается, что освященные продукты нельзя выбрасывать.

Что нельзя делать на Яблочный Спас:

- выполнять любую работу по дому - шить, вязать, заниматься уборкой, ведь говорят: "Кто на Спаса шьет – до конца дней слезы льет";

- заниматься строительными работами;

- прогонять насекомых и убивать их;

- ругаться и ссориться;

- желать кому-либо зла, ведь оно может вернуться к вам;

- считалось, что до Второго Спаса нельзя есть яблоки: в противном случае, если в семье умер ребенок, на том свете он в этот день останется без гостинца;

- есть мясо и молочные продукты (Яблочный Спас празднуется во время Успенского поста).

Приметы в этот праздник:

Яблочный Спас называют еще днем встречи осени, или "первые осенины": наши предки считали, что именно в этот день заканчивалось лето.

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Если на Яблочный Спас пожелтели листья на деревьях – скоро сильно похолодает

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Если на мед, поставленный на стол в этот день, села пчела, в доме будет достаток