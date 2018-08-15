"Огненная женщина": Настя Каменских показала новое фото с отдыха
15:08, 15 августа 2018Общество
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На фото загорелая Каменских позирует в топе в бельевом стиле на закате. Фанаты отметили загар певицы и ее хорошую форму.
Каменских отдыхает в Италии / фото instagram.com/kamenskux
Украинская поп-исполнительница Настя Каменских, выступающая под творческим псевдонимом NK, поделилась с подписчиками новым фото из отпуска в Италии.
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Очередным фото артистка снова поделилась в Instagram. На фото загорелая Каменских позирует в топе в бельевом стиле на закате. Фанаты отметили загар певицы и ее хорошую форму.
"Прямо роковая женщина! С таким прищуром", "Черная пантера", "Огненная женщина", "Шикарная", "Похудела как", - пишут фанаты певицы.
Ранее Настю Каменских раскритиковали за фото в купальнике.
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