"Огненная женщина": Настя Каменских показала новое фото с отдыха

На фото загорелая Каменских позирует в топе в бельевом стиле на закате. Фанаты отметили загар певицы и ее хорошую форму.

Украинская поп-исполнительница Настя Каменских, выступающая под творческим псевдонимом NK, поделилась с подписчиками новым фото из отпуска в Италии. Читайте также"Пейзажи одинаковые": Каменских и Потапа "словили" на совместном отдыхе Очередным фото артистка снова поделилась в Instagram. На фото загорелая Каменских позирует в топе в бельевом стиле на закате. Фанаты отметили загар певицы и ее хорошую форму. #miaitalia🇮🇹 A post shared by Настя Каменских (@kamenskux) on Aug 14, 2018 at 11:28pm PDT "Прямо роковая женщина! С таким прищуром", "Черная пантера", "Огненная женщина", "Шикарная", "Похудела как", - пишут фанаты певицы. Ранее Настю Каменских раскритиковали за фото в купальнике.

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