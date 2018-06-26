Ответа от АП не дождалась: Приходько огласила дату суда по делу об агитационном ролике с ее участием (видео)

Ранее Приходько опубликовала официальное обращение к украинцам, в котором певица заявила, что ее имя, фамилия и лицо были незаконно использованы в "предвыборном ролике Петра Порошенко".

Анастасия Приходько анонсировала судебное заседание по делу об агитационном ролике, в котором незаконно использовали ее имя, фамилию и лицо. Об этом певица пишет на своей странице в Facebook.

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"Для меня очень важна Ваша поддержка! Мы полгода добивались ответа от АП, но так ее и не получили! Наше дело будут рассматривать 23.07.2018, в понедельник, в Печерском суде в 12:00!", - написала Анастасия Приходько.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля 2018 года, Анастасия Приходько опубликовала официальное обращение к украинцам, в котором певица заявила, что ее имя, фамилия и лицо были незаконно использованы в "предвыборном ролике Петра Порошенко". Приходько рассказала, что ее обманули: организаторы утверждали, что ролик задуман как часть социального проекта, направленного на популяризацию развития Украины.

Однако по итогу оказалось, что сюжет носит скорее "политический характер". По словам Анастасии, готовый видеоролик она просмотрела еще 24 января. Команда певицы потребовала от создателей финального продукта удалить кадры с участием Приходько. Однако этого не было сделано.

В свою очередь Минкульт заверил, что Приходько уже вырезали в своей скандальной рекламе.