МИД выразил протест России из-за недопуска Денисовой в российскую тюрьму к Карпюку

Спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца отметила, что РФ нарушила предварительные договоренности.

Министерство иностранных дел Украины выразило протест Российской Федерации из-за недопуска уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой в тюрьму к незаконно осужденному в РФ Николаю Карпюку.

Об этом спикер МИД Марьяна Беца сообщила в Twitter.

«РФ продолжает свою «игру». Несмотря на договоренности, Омбудсмену Л.Денисовой отказали во встрече с М.Карпюком. Выражаем протест, требуем доступа», - написала Беца.

РФ продовжує свою "гру". Попри домовленості Омбудсмену Л.Денісовій відмовили у зустрічі з М.Карпюком. Висловлюємо протест,вимагаємо доступу — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) June 16, 2018

Как сообщал УНИАН, 9 июня во время телефонного разговора президент Украины Петр Порошенко и президент РФ Владимир Путин договорились, что в ближайшее время омбудсмены Украины и России Денисова и Москалькова посетят украинцев и россиян, заключенных в обеих странах.

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13 июня Денисова отправилась в РФ. Она намеревалась в первую очередь посетить в колонии на Ямале незаконно осужденного режиссера Олега Сенцова, который голодает с 14 мая.

15 июня Денисова поехала в колонию к Сенцовe, но ее не пустили.

Сегодня, 16 июня, украинский омбудсмен поехала в тюрьму в город Владимир, где содержится Карпюк. Однако начальник исправительного учреждения сообщил, что сейчас встреча Денисовой с Карпюком невозможна ни как уполномоченного, ни как частного лица. В то же время он заверил, что заявление о посещении ею незаконно осужденного украинца начнут рассматривать в начале недели.

Справка УНИАН. В мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил украинцев Станислава Клиха и Карпюка r 20 и 22,5 годам заключения соответственно в колонии строгого режима. Их осудили за якобы участие в банде, убийстве и покушении на убийство российских военнослужащих. По версии российского следствия, Клих и Карпюк во время первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню. Кроме того, Карпюк якобы в конце 1994 – начале 1995 гг. сам принимал в них участие. Министерство юстиции Украины неоднократно направляло в Россию запросы о передаче Карпюка и Клиха.