Украинского омбудсмена не пустили в российскую тюрьму к Карпюку

Начальник исправительного учреждения сообщил, что сейчас встреча уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой с Николаем Карпюком невозможна ни как уполномоченного, ни как частного лица. В то же время он заверил, что заявление о посещении ею незаконно осужденного украинца начнут рассматривать в начале недели.

Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой отказали в посещении незаконно осужденного в России украинца Николая Карпюка, который содержится в тюрьме в городе Владимир.

Об этом сообщается на странице омбудсмена в Facebook.

«Подала заявление во Владимирский централ на встречу с Николаем Карпюком. Ко мне вышел начальник исправительного учреждения и принял мое заявление. Он сообщил, что сейчас моя встреча с Николаем невозможна ни как Уполномоченного, ни как частного лица. Как Уполномоченного меня не могут допустить, так как не поступили соответствующие документы. Как частное лицо - потому что истекло время подачи заявления. Между тем, руководитель учреждения заверил меня, что заявление начнут рассматривать уже в начале недели», - написала Денисова.

Как сообщал УНИАН, 9 июня во время телефонного разговора президент Украины Петр Порошенко и президент РФ Владимир Путин договорились, что в ближайшее время омбудсмены Украины и России Денисова и Татьяна Москалькова посетят украинцев и россиян, заключенных в обеих странах.

13 июня Денисова отправилась в РФ. Она была намерена в первую очередь посетить в колонии на Ямале незаконно осужденного режиссера Олега Сенцова, который голодает с 14 мая.

15 июня Денисова отправилась в колонию к Сенцову, но ее не пустили. Также уполномоченный Верховной Рады по правам человека заявила, что переговоры с российской стороной по поводу мониторинговых визитов на территории РФ зашли в тупик.

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В тот же день Москалькова утверждала, что Денисова отправилась в колонию к Сенцову по «личной инициативе», и её визит не был согласован.

Позже стало известно, что омбудсмены договорились встретиться в Москве в понедельник, 18 июня, чтобы обсудить условия посещения заключенных, которых держат в России и Украине.

Справка УНИАН. В мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил украинцев Станислава Клыха и Карпюка к 20 и 22,5 года заключения, соответственно, в колонии строгого режима. Их осудили за якобы участие в банде, убийстве и покушении на убийство российских военнослужащих. По версии российского следствия, Клых и Карпюк во время первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню. Кроме того, Карпюк якобы в конце 1994 - начале 1995 гг. сам принимал в них участие. Министерство юстиции Украины неоднократно направляло в Россию запросы о передаче Карпюка и Клыха.