Лобода родила второго ребенка - СМИ

35-летняя певица Светлана Лобода родила девочку в Лос-Анджелесе.

35-летняя певица Светлана Лобода второй раз стала мамой - она родила девочку.

Об этом сообщает телеграм-канал SUPER со ссылкой на близких звезды. Лобода родила дочь в Лос-Анджелесе. Роды прошли успешно и без осложнений в одной из лучших клиник. Вес ребенка — 3 кг, рост - 48 см.

В данный момент мама и малышка чувствуют себя прекрасно.

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Ранее сообщалось, что отцом будущего малыша является мировая знаменитость - лидер культовой группы Rammstein Тилль Линдеманн. Однако сама певица эти слухи не подтверждала.