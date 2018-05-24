Лобода родила второго ребенка - СМИ
11:42, 24 мая 2018Общество
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35-летняя певица Светлана Лобода родила девочку в Лос-Анджелесе.
У артистки уже есть дочь - Евангелина / фото Светлана Лобода Instagram
35-летняя певица Светлана Лобода второй раз стала мамой - она родила девочку.
Об этом сообщает телеграм-канал SUPER со ссылкой на близких звезды. Лобода родила дочь в Лос-Анджелесе. Роды прошли успешно и без осложнений в одной из лучших клиник. Вес ребенка — 3 кг, рост - 48 см.
В данный момент мама и малышка чувствуют себя прекрасно.
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Ранее сообщалось, что отцом будущего малыша является мировая знаменитость - лидер культовой группы Rammstein Тилль Линдеманн. Однако сама певица эти слухи не подтверждала.
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