Лобода родила второго ребенка - СМИ

11:42, 24 мая 2018
Общество
4373
У артистки уже есть дочь - Евангелина / фото Светлана Лобода Instagram

Об этом сообщает телеграм-канал SUPER со ссылкой на близких звезды. Лобода родила дочь в Лос-Анджелесе. Роды прошли успешно и без осложнений в одной из лучших клиник. Вес ребенка — 3 кг, рост - 48 см.

В данный момент мама и малышка чувствуют себя прекрасно.

Читайте такжеЛобода засветила грудь и округлившийся живот (фото)

Ранее сообщалось, что отцом будущего малыша является мировая знаменитость - лидер культовой группы Rammstein Тилль Линдеманн. Однако сама певица эти слухи не подтверждала.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #роды#Светлана Лобода#дочь Лободы