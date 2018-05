Финал Евровидения-2018: фоторепортаж и видео самых ярких моментов музыкального вечера в Лиссабоне

В столице Португалии, Лиссабоне, завершился конкурс Евровидение-2018.

12 мая в столице Португалии, Лиссабоне, завершился конкурс Евровидение-2018. Победу одержала конкурсантка из Израиля Нетта Барзилай, которая покорила Европу зажигательной песней "Toy".

Сражались за победу и право провести Евровидение в своей стране 26 участников, 20 из которых определили путем голосования во время полуфиналов, 5 попали в финал автоматически, так как являются учредителями конкурса, им составил компанию представитель страны-хозяйки Евровидения.

Второе место заняла конкурсантка из Кипра Элени Фурейра с песней "Fuego". В тройку лидеров вошел и представитель Австрии Сезар Сепмсон.

Отметим, что представитель от Украины Melovin занял 17 место из 26 возможных.

Фоторепортаж с финала Евровидения-2018 от Reuters:

В сети также опубликовали самые яркие моменты Евровидения 2018. Соответствующее видео опубликовал официальный Youtube-канал Евровидение.

Начинается ролик из выступлений португальских исполнителей, которые развлекали публику перед началом шоу. А дальше идут выход всех участников и эффектные эпизоды из их перформансов. Попал в эту нарезку и украинец Melovin, который выдал непревзойденное шоу, но в Европе его не поняли.

Кроме того, на кадрах можно увидеть забавные моменты из грин-рума, где обычно размещаются исполнители со своими командами.

Читайте такжеВидео выступлений финалистов Евровидения-2018

Попали в ролик и так называемые интервальные акты, которые в Украине мало кто смог увидеть из-за особенности трансляции. В частности, стоит отметить выступление португальской звезды электронной музыки Branko, который вместе с вокалистами, в том числе и весьма популярной на родине Майрою Андраде, исполнил несколько своих композиций. Невероятными были Сальвадор Собрал и Каетану Велозу, которые в очередной раз очаровали прошлогодней песней-победительницей Amar Pelos Dois.

Завершается ролик объявлением итоговых результатов и соответственно победителя, которому вручили главный приз Евровидения – хрустальный микрофон.

Видео самых ярких моментов Евровидение 2018:

Евровидение в этом году впервые прошло в Португалии на арене Altice в Парке Наций. Финальное шоу Евровидение состоялось в субботу, 12 мая. В грандиозном концерте приняли участие конкурсанты из 26 стран. По итогам зрительского голосования и голосования профессионального жюри победу одержала певица из Израиля Нетта, второе место заняла представительница Кипра Элени Форейре с песней Fuego, на третьем месте оказался участник из Австрии Цезарь Семптон с песней Nobody But You.