"Долб*ный совок": мэр Лисичанска возмутил соцсети публикацией детей в военной форме СССР

Городскому голове Лисичанска Сергею Шилину указали на многочисленные проблемы в городе.

Городской голова Лисичанска Сергей Шилин вызвал возмущение пользователей соцсетей после публикации фото детей в военной форме с подписью: «Вот поэтому нас не победить!».

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После сегодняшней публикации мэра в Facebook пользователи в комментариях возмущаются использованием детей в идеологических манипуляциях.

«Поздравляю жителей Лисичанска с замечательным ватным мэром! Самые высокие тарифы в Украине – ф*гня. Повальная безработица – ф*гня. Разрушенные дороги – ф*гня. Зато - "нас не победить"!.. Долб*ный совок», – прокомментировал сообщение Шилина заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

«Вам не стыдно, как городскому голове, ставить эти фото? Манипуляция детьми - это вообще запрещенный прием! Да, Вас не победить, так же, как не преодолеть ваше безделье и сепаратизм в Лисичанске !!!!!! Город вымирает, грязь везде, дома разваливаются, куча бомжей на помойках, дороги просто мрак !!!! Зато вас не победить !!!!!!! Ужас !!!!! Позор вам !!!!!», – пишет бывшая жительница Луганска, председатель благотворительного фонда «Долоні долі» Ирина Келлер.