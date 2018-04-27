Тука хочет видеть, как спецназ СБУ «поставит всех раком» и наведет порядок на Донбассе (видео)

Заместитель главы МинВОТ отметил, что в период войны и разгула коррупции не является сторонником «повальной демократии».

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука жестко прокомментировал ситуацию в Авдеевке, где с лета прошлого года отсутствует газоснабжение. По его словам, порядок на востоке страны пора наводить спецслужбам.

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Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире телеканала «112 Украина». Так, журналист указал на то, что летом прошлого года разбомбили газопровод на Авдеевку, город остался без газа. На сегодняшний день газоснабжение в Авдеевке так и не восстановлено, хотя в МинВОТ ранее обещали, что его возобновят еще до Нового года.

Тука рассказал, что новый газопровод был построен, но теперь его не могут ввести в эксплуатацию. Заместитель министра признал, что не может сейчас назвать примерных сроков возобновления подачи газа. С его точки зрения, это проблема взаимодействия между Донецкой ВГА и собственниками облгаза.

"В момент войны, в момент внутренней нестабильности, в момент неимоверного разгула коррупции я не являюсь, сторонником, извините за выражение, повальной демократии. Поэтому я бы хотел видеть, чтобы туда [на Донбасс] приехал спецназ СБУ, поставил всех раком, извините, и навел порядок. Как я в свое время это делал в свое время со спецназом в Луганской области", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, в июне 2017 года из-за обстрелов пророссийскими террористами в результате аварии на магистральном газопроводе без газоснабжения остались 20 тысяч жителей Авдеевки и населенных пунктов Ясиноватского района. После этого было решено построить газопровод протяженностью более 14 км до Авдеевки в обход временно оккупированной территории.

В январе сообщалось, что в Донецкой области завершено строительство газопровода от поселка Очеретино до Авдеевки, он готов к испытаниям.