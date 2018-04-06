Веру Брежневу заподозрили в плагиате (видео)

Хит певицы "Близкие люди" повторяет мелодию песни чилийской исполнительницы Javiera Mena.

Популярную украинскую певицу, экс-участницу известного женского коллектива "ВИА Гра" и супругу композитора Константина Меладзе Веру Брежневу обвинили в плагиате.

Об этом пишет Super.ru в Instagram. Издание отмечает, что хит певицы "Близкие люди" повторяет мелодию песни чилийской исполнительницы Javiera Mena - Luz de Piedra de Luna.

"Закрались подозрения, что Вера Брежнева сплагиатила свой последний хит "Близкие люди". Поразительное сходство обнаружили с песней чилийской певицы Javiera Mena, которую она выпустила 8 лет назад", - сказано в сообщении.