Украинская группа 5'nizza выступит на фестивале Sziget 2018

Украинская группа 5'nizza выступит на одном из крупнейших европейских музыкальных фестивалей этого лета Sziget 2018, который пройдет с 8 по 15 августа в Будапеште (Венгрия).

Об этом сообщается на официальной странице Sziget Festival Україна в Facebook.

Харьковский дует в составе Сергея Бабкина и Андрея Запорожца выступит на так называемой Европейской сцене фестиваля, на которой традиционно выступают самые актуальные и наиболее перспективные исполнители из европейских и не только стран.

Полный список музыкантов, которые составят компанию украинской группе на Europe Stage Sziget Festival 2018 выглядит следующим образом: Astronautalis (USA), Beissoul & Einius (LT), Blaudzun (NL), Nortec Collective Presents: Bostich+Fussible (MEX), Chefboss (D), Electric Fields Music (AUS), Ezhel (TR) , Francobollo(SE), Fresku (NL), Kettcar (D), Klub des Loosers (F), La Sra. Tomasa(E), Lea Santee (A), MEUTE (D), Moonchild Sanelly (SA), Motta (I), Omer Netzer (IL), Peter Aristone (SK), Run Over Dogs (HU), SATRA BENZ (RO), Senbeï (F), Sexy Zebras (E), Shell Beach (HU), Smokey Joe & The Kid (F), Sol Monk & Jenny (IL), Strapo (Official) (SK), Témé Tan (B), The Lytics (CAN), The Paz Band (IL), The Poppers (P), Thom Artway (CZ), Tommy CA$H (EE), Willi Peyote (I).

Между тем, это еще не окончательный список участников, и у других украинских музыкантов еще есть шанс попасть на Sziget 2018. Для этого нужно принять участие в специальном конкурсе, с условиями которого можно ознакомиться на сайте организатора.

Отметим, что в прошлом году от Украины на Sziget выступали этно-группа "ДахаБраха", сенсация Евровидения-2017 Onuka, казак-рок-группа "Гайдамаки", инструментальная группа Atomic Simao и другие.

Напомним, ранее УНИАН писал, чего ждать от Sziget 2018 и других летних европейских музыкальных фестивалей, а также как лучше всего туда поехать.