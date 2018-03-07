Студенты и послы украсили картинами и петриковской росписью «шевченковскую» писанку

Посвященные Кобзарю памятные надписи на писанке дипломаты оставили на шестерых языках стран ООН: английском, испанском, арабском, китайском, французском и украинском.

Мероприятие проходило в Киевском национальном университете культуры и искусств в рамках международного культурно-просветительского проекта "Нас объединяет Шевченково слово-2018".

Сначала писанку украсили картинами Шевченко и петриковской росписью студенты столичного университета. А вот представители государств и украинские деятели добавили на писанке пожелания, а на видео записали знаменитое стихотворение Кобзаря на украинском и своих языках.

Посвященные Кобзарю памятные надписи на писанке дипломаты оставили на шестерых языках стран ООН: английском, испанском, арабском, китайском, французском и украинском.

На мероприятии также были представлены видеофлешмоб "Тарас Шевченко. Завещание объединяет мир". На видео, снятом в Национальном музее Тараса Шевченко, "Завещание" звучит на польском, грузинском, английском, болгарском, французском, украинском и румынском языках в исполнении глав и представителей посольств Польши, Грузии, Болгарии, Молдовы, Пакистана, Казахстана и президента Африканского совета в Украине.

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Соорганизатор, заведующий кафедрой международных отношений университета культуры Инна Костыря отметила, что «такой грандиозный проект в очередной раз напоминает студентам о необходимости сохранения национального наследия Украины», добавив, что студенты кафедры международных отношений с большим увлечением включились в роспись самой Шевченковской писанки.

«Переполняет чувство гордости, что именно будущие дипломаты университета культуры сделали большой вклад в этот проект», - отметила Инна Костыря.

В свою очередь предсеатель Международного Фонда культурного сотрудничества Влада Литовченко отметила: "Я как автор и идеолог хотела бы, чтобы этот проект реализовался в полной мере. Хочу, чтобы такие мероприятия, как "Нас объединяет Шевченково слово" происходили чаще и вдохновляли молодежь.

После проведения всех мероприятий украшенную «шевченковскую» писанку представят публике на Софийской площади в Киеве на Фестивале писанок.